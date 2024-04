Roma. Adescata su Instagram, 20enne denuncia di essere stata drogata e stuprata da due uomini

Ha raccontato di essere stata contattata su Instagram e di aver accettato di incontrare i due ragazzi per un aperitivo

Sarebbe stata violentata da due uomini in un appartamento alla periferia di Roma dopo essere stata adescata su Instagram. E’ la denuncia di una 20enne ricoverata con 40 giorni di prognosi.

L’episodio sarebbe accaduto nei giorni scorsi (il 17 aprile); dopo la denuncia, sono iniziate le indagini della Polizia di Stato. La ragazza è stata rintracciata sotto shock il giorno successivo, il 18 aprile, dal fidanzato davanti a un bar di via Torrenova a Torre Angela, nella periferia romana. La giovane è stata individuata grazie alla localizzazione tramite cellulare.

Ha raccontato di essere stata contattata su Instagram e di aver accettato di incontrare i due ragazzi per un aperitivo. Al termine dell’incontro con la scusa di un passaggio alla metro l’avrebbero portata nell’appartamento e violentata. Sono in corso le indagini della polizia del commissariato Casilino per ricostruire quanto accaduto.