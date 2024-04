“Campagna Associativa 2024”: il turismo secondo la DMO Castelli Romani

La DMO (Destination Management Organization) Castelli Romani è un’associazione pubblico-privata che opera per la promozione turistica dei Castelli Romani, che nella giornata del 19 aprile a Villa Mondragone (Monte Porzio Catone) ha dato il via all’evento “Campagna Associativa 2024”.

Un momento di incontro durante il quale sono state presentate la storia e le attività presenti e future della DMO Castelli Romani, con la finalità di potenziare il lavoro di promo-commercializzazione della destinazione a cui hanno partecipato albergatori, ristoratori, fornitori di esperienze, guide turistiche ed ambientali, aziende vinicole, enti ed associazioni culturali, mobility companies.

Circa 30 (su 35) i soci privati della DMO presenti all’evento, ed altrettanti nuovi operatori interessati ad associarsi, 14 dei quali hanno già formalizzato la loro richiesta di ingresso nell’associazione ed altri stanno seguendo proprio in queste ore l’iter per l’ingresso nella rete.

Forte il sostegno ricevuto dalle Istituzioni: presente all’iniziativa la Consigliera della Città Metropolitana di Roma Capitale Alessia Pieretti, con delega ad Innovazione tecnologica, Transizione digitale, Sviluppo economico, Attività turistiche, Energia, in rappresentanza del Vicesindaco Pierluigi Sanna; ma anche Regione Lazio, Roma Capitale e Parco Regionale dei Castelli Romani hanno inviato il loro saluto.

Alessia Pieretti, Città Metropolitana: “La Promozione turistica dei Castelli Romani deve essere un lavoro di squadra“

Ha aperto i lavori il Presidente della DMO Castelli Romani, nonché Presidente del Consorzio SCR (Sistema Castelli Romani) Giuseppe De Righi, il quale ha ringraziato i presenti per la loro partecipazione, spiegato la natura dell’evento ed il suo costituirsi come naturale proseguimento degli Stati Generali del Turismo (svolti ad Ariccia nel mese di dicembre), ed ha poi introdotto la Consigliera Alessia Pieretti: “La Città Metropolitana di Roma Capitale è vicina alla DMO Castelli Romani, sia il Sindaco Gualtieri che il Vicesindaco Sanna hanno accolto con grande favore l’iniziativa odierna.

La Promozione turistica dei Castelli Romani deve essere un lavoro di squadra e la Città Metropolitana è pienamente a disposizione per collaborare. In vista del 2025 le aree circostanti a Roma saranno di prioritaria importanza in vista del Giubileo, che si configura come un’occasione per ottenere visibilità ed attrarre nuovi flussi di visitatori. In più” ha aggiunto la Consigliera Pieretti “vi comunico in anteprima che è stato firmato un protocollo d’intesa con la Fise e l’Università di Tor Vergata per la mappatura e la riqualificazione delle ippovie proprio dei Castelli Romani, a testimonianza della nostra vicinanza a questo territorio e del nostro impegno per il suo sviluppo”.

Giuseppe De Righi, DMO Castelli Romani: “comunità accoglienti”

Uno sguardo al futuro nell’intervento di Giuseppe De Righi, presidente della DMO Castelli Romani: “Oggi, alla luce di quanto emerso dagli Stati Generali del Turismo, tenuti al Palazzo Chigi di Ariccia lo scorso mese di dicembre, ci troviamo in questo splendido luogo per proseguire il nostro cammino e proiettarlo verso il futuro, dove l’obiettivo non è più (soltanto) quello di costruire un brand o prodotti e pacchetti turistici, ma lavorare per creare “comunità accoglienti”, ossia comunità in grado di relazionarsi con i visitatori ed aggiungere quindi valore “umano” all’esperienza turistica”.

Prospettive importanti quindi, come sottolineato anche da Marco Benazzi, socio e Segretario del CTO (Comitato Tecnico Operativo) della DMO, che ha chiuso gli interventi: “Negli anni abbiamo portato avanti numerose attività, il tour a cui stiamo lavorando per ENIT non è il primo per noi, bensì un’attività che svolgiamo regolarmente perché fondamentale per la promozione del nostro territorio. Perché aderire alla DMO, quindi? Sicuramente entrare a far parte della nostra squadra offre importanti occasioni di visibilità, ma anche e soprattutto associarsi significa entrare a far parte di una rete di professionisti che lavora “insieme”, con le medesime finalità, verso un obiettivo comune, la quale rappresenta al tempo stesso un’occasione di confronto e crescita professionale.”