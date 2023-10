Roma. Ama assume 100 operatori ecologici preferibilmente romani e che sappiano l’inglese

L’Ama, l’azienda municipalizzata del Comune di Roma (acronimo di Azienda Municipale Ambiente) che gestisce la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’espletamento dei servizi cimiteriali e la nettezza urbana nel territorio di Roma, ha avviato una selezione pubblica per titoli per la copertura di 100 lavoratori netturbini, addetti alle attività di spazzamento con il supporto di veicoli, e alla raccolta dei rifiuti. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Selezione pubblica, per titoli per la formazione di una graduatoria per assunzioni di n. 100 apprendisti addetti alle attività di spazzamento con l’ausilio di veicoli, raccolta e tutela del territorio.

La selezione è finalizzata alla formazione di una graduatoria dalla quale ricavare il personale da impiegare sulle strade della Capitale. La graduatoria che verrà predisposta in esito alle risultanze della selezione di cui al presente bando rimarrà in vigore fino al 30 aprile 2024.

Il Profilo ricercato è apprendista addetto spazzamento e raccolta con l’ausilio di veicoli, corrispondente al livello 2B del vigente CCNL dei Servizi Ambientali.

La durata dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore settimanali distribuite su 6 giorni lavorativi e su turni

diurni e notturni, collocati indifferentemente in ciascun giorno della settimana ricomprendendo, pertanto,

la domenica.

Sede di lavoro: sedi aziendali dislocate su tutto il territorio di Roma.

Principali Attività dell’addetto spazzamento e raccolta con l’ausilio di veicoli

Compiti di spazzamento manuale e attività accessorie (quali ad esempio, vuotatura cestini, raccolta foglie ecc.); raccolta manuale, anche con modalità porta a porta e/o con raccolta meccanizzata

al servizio di autocompattatori e/o spazzatrici; attività di spazzamento e/o raccolta con l’ausilio di

veicoli. L’attività prevedere l’utilizzo di strumenti tecnologici come palmari e può prevedere attività di informazione alla cittadinanza in merito al corretto conferimento dei rifiuti, anche a persone che

non parlano l’italiano, per questo la conoscenza della lingua inglese con qualificazione CEFR e il possesso della patente europea per l’uso del computer, rientrano tra le qualificazioni preferenziali, insieme alla patente di guida di tipo C.

Requisiti specifici

Età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni. Patente di guida di tipo “B”, in corso di validità. Possesso di diploma quinquennale di scuola secondaria superiore o equipollente. Assenza di precedenti esperienze lavorative o rapporti di apprendistato nella stessa qualifica / inquadramento contrattuale oggetto del presente avviso.

Qualificazioni preferenziali

1.Possesso di patente di guida di tipo C.

2.Possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

3.Possesso CERTIFICAZIONE ECDL.

4.Conoscenza della lingua inglese con qualificazione CEFR.

5.Residenza nel Comune di Roma/Provincia/Regione Lazio.

Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione alla selezione potranno essere inviate solo per via telematica sulla piattaforma IoLavoroNelPubblico, fino alle ore 17 del 16 ottobre 2023.

Alla piattaforma denominata IoLavoroNelPubblico (di seguito “Piattaforma”) della Società

Adecco Italia S.p.A. si potrà accedere tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o attraverso apposita procedura di registrazione.

