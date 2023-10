Roma. Ostia, sgominata una banda di ladri di ville: 6 persone arrestate

Nelle ultime ore la Polizia di Stato, dopo un primo arresto in flagrante, continuando le indagini, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto altre 5 persone, bloccando così una banda di soggetti dediti ai furti in appartamento.

L'operazione è iniziata con l'arresto di un 21enne cubano, da parte di un poliziotto del X Distretto Lido, perché gravemente indiziato, in concorso con altre persone, di tentato furto in abitazione. L'agente, in quel momento "fuori servizio", si è accorto di uno strano movimento in una villa all'Infernetto e di un'auto con il motore acceso con un uomo al volante, che attendeva poco distante.

Il poliziotto, oltre ad allertare la sala operativa per avere l’ausilio di una pattuglia, seppur con difficoltà, è riuscito a bloccare l’uomo che era alla guida dell’auto. All’interno della macchina, in uno zaino che l’indagato aveva gettato sui sedili posteriori appena si era accorto del poliziotto, è stato trovato un apparecchio disturbatore di frequenze jammer a 27 antenne.

Presso la villa di fronte alla quale è stato fermato il 21enne effettivamente c’era stato un tentativo di furto. Il jammer e l’auto sono stati sequestrati e il ragazzo cubano è stato arrestato. Il GIP ha poi convalidato l’operato della PG applicando all’indagato la misura dell’obbligo di presentazione negli uffici di polizia. Lo stesso poliziotto, il giorno seguente, ha visto in un negozio un ragazzo cileno di 22 anni somigliante a una delle persone che aveva sorpreso intorno alla villa e ha iniziato a seguirlo discretamente.

Il giovane è entrato e uscito con l’auto da un comprensorio e proprio su questa via è stato bloccato dagli investigatori del X Distretto che, chiamati dal collega, erano giunti sul posto. Inutile il tentativo dello stesso di disfarsi di un sacchetto con all’interno dei monili in oro.

I poliziotti hanno poi deciso di effettuare una perquisizione nell’abitazione del fermato; quando sono arrivati nel comprensorio, da uno dei mini appartamenti, è uscito il 21enne cubano precedentemente arrestato che ha iniziato a strillare per ostacolare il controllo.

Gli agenti sono riusciti comunque ad accedere nell’appartamento dove erano presenti 4 cileni di 59, 33,28 e 27 anni che, nel tentativo di fuggire, sono corsi nell’unica camera; in particolare il 33enne ha cercato di raggiungere una pistola calibro 22, catalogata come arma comune da sparo e generalmente usata come lanciarazzi, nascosta sotto al letto, ma è stato raggiunto e bloccato da uno degli agenti prima di afferrare l’arma.

Oltre alla pistola appena descritta, all’interno dell’appartamento è stata trovata una replica – priva del tappo rosso – di una pistola calibro 9 mm e numerosi oggetti di valore quali orologi, bracciali, anelli, penne, occhiali, profumi, verosimilmente tutto materiale oggetto di precedenti furti e alcuni attrezzi che potrebbero essere usati per scassinare porte e serrature.

Al termine degli accertamenti i 5 cileni sono stati sottoposti al fermo di indiziato di delitto perché gravemente indiziati di aver violato la legge sulla circolazione delle armi e del reato di ricettazione, e accompagnati in carcere a disposizione della Magistratura.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha accolto la richiesta della Procura e, oltre a convalidare l’operato della PG per 4 soggetti, ha disposto per loro la misura della custodia cautelare in carcere. La posizione del 33 enne, invece, è ancora al vaglio dell’A.G.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

© Riproduzione riservata