Roma, ambientalisti all’attacco: imbrattata facciata del Senato con vernice rossa

Un gruppo di ambientalisti di “Ultima Generazione” ha imbrattato questa mattina 2 gennaio la facciata del Senato con della vernice di colore rosso. Nonostante l’intervento dei carabinieri della vigilanza, gli attivisti sono riusciti a imbrattare alcune finestre oltre che un portone di palazzo Madama.

Ambientalisti vandalizzano il Senato: cambiare politiche ambientali

Negli ultimi mesi gli atti dimostrativi di Ultima Generazione e di altri movimenti ambientalisti si stanno intensificando, occupando grandi raccordi stradali, imbrattando opere d’arte nei musei e palazzi istituzionali come in questo caso. Tutte azioni che, secondo quanto affermano questi gruppi, servirebbero a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema e a far comprendere che se l’umanità non compie un immediato cambio di direzione nello sfruttamento delle risorse della terra e nel ridurre il suo impatto sul pianeta, i nostri giovani saranno davvero l'”Ultima Generazione”. I messaggi sono però rivolti soprattutto ai governi e ai personaggi influenti che possono davvero incidere sulle politiche ambientali dei diversi paesi.

