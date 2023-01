Roma, Termini: 24enne accoltellata gravemente la notte di San Silvestro

Ritorna la paura a Termini. La notte di San Silvestro sabato 31 dicembre, intorno alle 21.30 una ragazza di 24 anni israeliana si trovava difronte una biglietteria automatica quando all’improvviso un uomo incappucciato l’ha ferita con un’arma da taglio con diversi colpi, fendendogli il fegato e in modo meno grave anche un polmone.

La donna è stata tempestivamente portata all’ospedale Policlinico Umberto I ed è momentaneamente in prognosi riservata nel reparto di chirurgia d’urgenza.

Al momento sul caso indaga il Polfer. Secondo una prima ricostruzione i fatti sarebbero avvenuti mentre la giovane stava acquistando un biglietto, forse per Fiumicino per ritornare a casa durante le feste.

Nel video che è stato pubblicato è visibile la sagoma dell’aggressore: un uomo alto magro incappucciato con un cappello a visiera e probabilmente una mascherina sul viso, che con una mano tiene un sacchetto blu. Improvvisamente si vede che si avvicina a un uomo che si da la fuga e poi alla ragazza che dopo qualche secondo cade a terra tenendosi lo stomaco.

Terrore a Termini: “una stazione ormai fuori controllo”

La stazione Termini di Roma è ormai diventato lo scenario di microcriminalità e degrado. Le commesse che lavorano allo scalo ferroviario sono terrorizzate e hanno definito la stazione ormai fuori controllo.

Rafforzare la sicurezza nelle stazioni centrali delle grandi città è uno degli obbiettivi sottoscritti dal neo ministro dell’Interno, ed ex prefetto di Roma, Matteo Piantedosi.

Tuttavia, a destare maggiore preoccupazione è stato proprio il caso della ragazza iraniana accoltellata senza motivo in un orario serale.

Le commesse raccontano che per la paura di numerose persone drogate e fuori controllo, soprattutto tra i senza tetto ormai stabilizzati in stazione, durante le pulizie serali si chiudono dentro. Inoltre, non vanno mai oltre le 20 per chiusura “perché dopo è un incubo uscire“.

“Per noi e per tutti i turisti che passano di qua la situazione è diventata drammatica. Molti sono violenti: litigano tra di loro, si drogano, abbiamo assistito a scene di sesso in pieno giorno e la mattina ad aprire il bar alle 4,30 e a lavare il pavimento con acqua e candeggina mandiamo gli uomini, perché per noi è troppo pericoloso“.

A preoccuparsi però non sono solo i dipendenti interni ma anche il personale Atac che arriva coi bus al capolinea in piazza dei Cinquecento, infatti, “dopo le 23 inizia il Far West con liti furiose, bottigliate e minacce. I turisti, e non solo loro, hanno paura“

