Roma, approvata in Aula mozione per abolire l’uso delle botticelle

Ieri in consiglio comunale abbiamo approvato la mozione per abolire l’utilizzo delle botticelle a Roma, le carrozze trainate da cavalli utilizzate per portare i turisti in giro per la città.

Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale e Presidente della Commissione Giubileo.

Un atto con il quale chiediamo di eliminare questa pratica barbara ed anacronistica che costringe poveri animali ad arrancare in condizioni climatiche estreme, come il caldo torrido dei mesi estivi, e lo smog della città.

Ricollocare i lavoratori del settore

Un’attività che dobbiamo fermare anche in vista del Giubileo per evitare che venga implementata durante l’evento in considerazione della mole di turisti e pellegrini in arrivo. Allo stesso tempo, come amministratori, abbiamo il dovere di farci carico di trovare soluzioni per ricollocare i lavoratori di questo settore che da anni svolgono questa attività e si ritroverebbero senza lavoro.

Regolamentare anche le golf-car

A proposito di veicoli di trasporto per turisti atipici, ricordo inoltre – conclude Nanni – che manca una regolamentazione puntuale a livello nazionale e locale anche per l’utilizzo delle golf car all’interno dell’area UNESCO della città, tema sul quale ho presentato una proposta di delibera che mi auguro venga presto discussa ed approvata in consiglio comunale.