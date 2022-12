Roma. Autista Atac sospeso da funzioni e stipendio per diverbio con automobilista

E’ stato sospeso un autista dell’Atac, l’azienda del trasporto pubblico a Roma. Il dipendente della municipalizzata era in servizio su un mezzo della linea 64 – che viaggia dalla stazione Termini fino alla piazza stazione di San Pietro – ad un certo punto del percorso è sceso dall’autobus per scontrarsi verbalmente contro un automobilista, forse reo di un sorpasso rischioso, audace.

Il fatto ripreso da un video

Il conducente avrebbe imprecato contro il guidatore dell’autovettura. Un nutrito numero di persone ha cercato di fermare il dipendente della municipalizzata che per regolamento durante il servizio non può scendere dal mezzo. Come è accaduto in alcuni casi precedenti, la scena è stata ripresa dalla fotocamera di un telefono cellulare, e subito il video è apparso sui social media.

Comunicato dell’Atac

“ATAC ha individuato e sospeso un conducente in servizio sulla linea 64 che, coinvolto in un diverbio per questioni di viabilità, si è reso responsabile di comportamenti del tutto inaccettabili per un operatore del servizio pubblico. Il provvedimento di sospensione, dalle funzioni e dallo stipendio, è stato deciso a seguito di immediata indagine attivata dall’azienda a seguito di segnalazione ricevuta nel primo pomeriggio”. Così in una nota Atac. (Com/Red/Dire)

