Roma, baby gang minaccia e picchia 4 ragazzi: un arresto

In via Ugo Ojetti, zona nord della Capitale, quattro ragazzi sono stati circondati, minacciati, aggrediti verbalmente e poi picchiati da una baby gang, formata da dieci ragazzi di circa 16 anni.

L’aggressione

L’aggressione è avvenuta il pomeriggio di mercoledì 8 febbraio a pochi metri dalla scuola frequentata dalle vittime.

Secondo le prime ricostruzioni, le due ragazze e i due ragazzi, sono stati accerchiati dopo essersi ritrovati dopo la fine della scuola. Gli aggressori hanno iniziato a minacciare, insultare, e prendersi gioco del gruppo di ragazzi, prendendoli a calci, pugni e sputi in faccia.

Ma non solo, infatti hanno cominciato a tirare i capelli delle due ragazze, e a una hanno anche rotto gli occhiali, dopo un violento pugno in faccia. Pugno che le ha rotto alcuni denti. I quattro ragazzi hanno iniziato a gridare per chiedendo aiuto.

L’arrivo delle autorità e dei soccorsi

Il padre di uno dei ragazzi, giunto sul posto, è riuscito a raggiungere un ragazzo, che poi è stato preso in custodia dagli agenti della Polizia, giunti sul posto. Le autorità hanno interrogato il giovane e gli hanno chiesto il nome dei suoi complici. Successivamente hanno acquisito tutte le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Inoltre, sembrerebbe che la stessa baby gang terrorizzi da giorni la zona.

I soccorsi

Sul posto sono giunti anche i paramedici del 118 che hanno prestato soccorso a una delle ragazze, che a causa delle numerose percosse ricevute ha ottenuto: un dente rotto e mal di testa preoccupante, che l’ha costretta a presentarsi in pronto soccorso il giorno seguente. Gli altri tre ragazzi sono ancora in stato di shock.

*Immagine di archivio

