L’Agenzia delle Entrate del territorio Roma 6 Eur Torrino, situata in via Canton 20 è salita alla ribalta della cronaca per diverse segnalazioni arrivate alla redazione del programma televisivo “Striscia la Notizia”. All’interno degli Uffici dell’Agenzia della pubblica amministrazione che si occupa di riscuotere le tasse è presente un bar che, secondo l’inviato del noto programma satirico, non vengono emessi scontrini fiscali dal 2018.

Aggressione a Jimmy Ghione

L’inviato storico della trasmissione di Canale 5, Jimmy Ghione, giunto sul posto per registrare la puntata sulla vicenda ha verificato dal vivo la non emissione di scontrini ai clienti da parte del responsabile del locale commerciale. L’attore Ghione però, come spesso accade nelle registrazioni delle puntate, se l’è vista brutta, poiché è stato vittima di un’aggressione. Il barista in un impeto d’ira ha spinto e scagliato a terra malmenandoli l’inviato e i componenti della troupe, avventandosi contro loro e urlando: “Prendo il coltello e vi ammazzo!”

La violenta scena è stata ripresa dalla fotocamera di uno smartphone di una persona presente sul posto. Il brutto episodio ha visto successivamente l’intervento di due agenti di Polizia in borghese presenti nelle vicinanze e contattati dallo stesso Jimmy Ghione.

© Riproduzione riservata