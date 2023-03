Aprilia. Incidente stradale sulla Pontina, muore un motociclista 50enne

A causa di un incidente stradale, si registrano rallentamenti lungo la strada statale 148 “Pontina” (Collega Roma a Terracina) all’altezza di Aprilia in provincia di Latina al km 39,700, in direzione Terracina. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolta un’auto e una motocicletta. Nel tremendo urto ha perso la vita il centauro, un uomo di 50 anni.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, il personale del 118 e le Forze dell’Ordine. E’ stato attivato anche l’elisoccorso, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare, se non il constatarne il decesso. La Polizia stradale di Aprilia ha gestito l’evento per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. (Com/Red/Dire)

Centauro 24enne morto sulla Pontina Vecchia

Proprio ieri sulla Pontina Vecchia si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte lo stesso un’automobile e una moto; i due mezzi si sono scontrati e il motociclista ha subìto la stessa sorte del centauro di oggi, la moto dopo l’impatto con la vettura è finita in un fosso prendendo fuoco, non c’è stato nulla da fare per il motociclista, un giovane 24enne di Rocca di Papa (Rm).

