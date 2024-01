Roma, botti di Capodanno per coprire il furto in una gioielleria di Via Ugo Ojetti

Un gruppo di malviventi ha approfittato del fragore dei fuochi d’artificio di Capodanno per mettere a segno un colpo in una gioielleria della Capitale, in via Ugo Ojetti a Talenti. La banda di ladri ha usato un’auto rubata il giorno prima, una Mercedes, come ariete per sfondare la saracinesca del negozio e attraverso un varco penetrare all’interno e arraffare gioielli, bracciali e collane. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Indagini

Indagini

I rapinatori non sono stati ancora identificati. Il furto con la tecnica della cosiddetta "Spaccata" è stato perpetrato intorno alla mezzanotte e mezza del 31 dicembre. E ancora da capire è anche l'ammontare del bottino. Sul caso sta indagando la Polizia di Stato.

