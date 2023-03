Un bambino di 4 anni è precipitato questa mattina da oltre tre metri da un balcone al secondo piano di un palazzo in via dei Fiori, nel quartiere Alessandrino di Roma. Trasportato in eliambulanza in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma, il bimbo versa in gravi condizioni e la sua prognosi è riservata. Sul posto è arrivata la polizia, che indaga sulla dinamica dell’incidente. (Cds/Dire)

Pronto Soccorso ospedale Gemelli di Roma

Ad allertare la polizia sono stati alcuni passanti che hanno visto il corpo del bimbo a terra. Al momento della caduta i genitori erano presenti in casa. Sul posto è intervenuta anche la polizia Scientifica per i rilevi del caso. Il bambino è di nazionalità italiana.

Indagini sono in corso per ricostruire quanto avvenuto anche se non si esclude che si possa trattare di un incidente.

