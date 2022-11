Roma. Commemorazione dei defunti, percorsi guidati a tema e concerti al cimitero Verano

In occasione della ricorrenza dei defunti, in tutti i cimiteri capitolini è scattato il piano di accoglienza con presidi e servizi rafforzati. Il programma di iniziative, predisposto da AMA d’intesa con Roma Capitale, Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, è volto ad assicurare assistenza ai cittadini che si recheranno in visita ai propri cari.

Appuntamenti nel cimitero Verano

Il programma comprende anche un ricco calendario di appuntamenti culturali al cimitero Verano, con percorsi guidati a tema su arte, storia, cinema, letteratura ed eventi speciali nei giorni di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti: brani recitati ed eventi performativi a cura dell’Accademia Nazionale di Danza, nel corso della visita “Le audaci”, 100 anni di storia al femminile raccontati partendo dalle testimonianze funebri. Un concerto al Quadriportico sulla musica da film, con un omaggio speciale ad Ennio Morricone, eseguito dalla Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale. E l’inaugurazione del percorso naturalistico “Natura, storia e paesaggio al Cimitero Monumentale del Verano”.

Orari di apertura cimiteri capitolini

I cimiteri capitolini fino al 2 novembre saranno aperti secondo i seguenti orari: Verano, Flaminio e Laurentino dalle 7.30 alle 18.00, Ostia Antica San Vittorino dalle 7.00 alle 17.00, Cesano, S. Maria di Galeria, Maccarese, Isola Farnese, Castel di Guido e S. Maria del Carmine (Parrocchietta) dalle 8.00 alle 17.00. L’accesso al pubblico è consentito fino a un’ora prima della chiusura dei cancelli.

Presso il Cimitero Monumentale del Verano sono allestiti 5 punti accoglienza (gazebo) presidiati da personale AMA che, oltre a distribuire materiale informativo, forniscono indicazioni ai visitatori per la localizzazione delle tombe grazie a collegamenti con i “punti supporto” degli uffici centrali.

Tre gazebo si trovano in prossimità degli ingressi carrabili: Scalo San Lorenzo in Largo Passamonti; Crociate in via Tiburtina, altezza piazza delle Crociate; Portonaccio, in via Tiburtina, altezza via di Portonaccio.

Un gazebo presso il monumento del “Crocione” (tra l’Ossario Comune e il Sacrario Militare); un gazebo in prossimità della Camera Mortuaria (piazzale Bruno Buozzi). Inoltre, anche nei fine settimana fino a domenica 13 novembre e nei giorni 1 e 2 novembre, è presente, sotto al portico dell’Ingresso Monumentale in piazzale del Verano 1, l‘Info Point Cultura per le prenotazioni agli Eventi Culturali -Programma Autunno 2022 e per fornire a turisti e visitatori le informazioni di carattere storico-artistico sul cimitero monumentale.

Servizio navetta al Cimitero Verano

Nel cimitero Verano, fino al 2 novembre, è potenziato il servizio navetta gratuito con 21 fermate: da Ingresso Carri, ogni 15 minuti, dalle 8.00 (prima corsa) alle 12.30 (ultima corsa) e dalle 14.30 (prima corsa) alle 17.00 (ultima corsa); l’1 e 2 novembre il servizio sarà svolto con orario continuato ogni 30 minuti.

Inoltre, nei giorni 31 ottobre e 1 e 2 novembre è istituito un percorso aggiuntivo per l’area Pincetto, con 19 fermate: da Ingresso Carri, ogni 30 minuti, dalle 8.00 (prima corsa) alle 12.30 (ultima corsa del mattino) e dalle 14.30 (prima corsa) alle 17.00 (ultima corsa pomeridiana). Le navette sono idonee al trasporto delle persone diversamente abili. Tutte le informazioni sugli eventi e servizi si trovano sul sito www.cimitericapitolini.it (Com/Red/Dire)

