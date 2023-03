Roma, con Gianni Morandi al Palasport le groupie di sempre: le Morandine

Il 10 marzo scorso, con la prima data al Palasport di Rimini è iniziato il Tour con nove date in scaletta: “Go Gianni Go!” di Gianni Morandi, che, reduce dal grande successo all’ultimo Festival di Sanremo come co-conduttore, insieme ad Amadeus, ha voluto di nuovo mettersi in gioco, riproponendo alle affezionate fan, le sue canzoni più famose, ma anche qualche nuovo brano composto per lui da Lorenzo Cherubini.

Il 3 marzo è uscito il suo ultimo album ‘Evviva!’, nato proprio dall’amicizia con Jovanotti, disponibile su tutte le piattaforme musicali e gli store. Arriva a cinque anni dall’album “D’Amore D’Autore”. Si tratta di otto pezzi mitici: ‘Apri tutte le porte’, ‘La Ola’, ‘L’Allegria’, ‘Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte’ (feat. Sangiovanni, cantata anche a Sanremo) che si alternano ai brani inediti ‘Evviva’( feat. Jovanotti’), ‘Anna della porta accanto’ (dedicata alla moglie), ‘Un milione di piccole tempeste’ (dedicata al venticinquenne figlio Pietro, in arte Tredici Pietro), ‘Stasera gioco in casa’.

Finalmente la sera tanto attesa è giunta e il 18 marzo il Tour è approdato al Palasport di Roma. Più di 8.000 fan hanno cantato insieme a lui. Ed era proprio quello il desiderio dell’ artista: “Cantare insieme alla gente” le sue canzoni che ormai sono passate alla storia tra cui: ‘In ginocchio da te’, ‘Se non avessi più te’, ‘Scende la pioggia’, ‘Il giocattolo’, ‘Fatti mandare dalla mamma’, ‘Uno su mille’, ‘Bella signora’, ‘Grazie perché’, ‘C’era un ragazzo…’, ‘L’allegria’, ‘Sei forte papa’, ‘In amore’ e i pezzi del CD ‘Evviva’.

Canzoni splendide e orecchiabili che hanno coinvolto l’affezionato pubblico, soprattutto le ‘Morandine’, le sue fan accanite che lo seguono sempre e che attendono un raduno con il loro idolo. Una reunion che manca ormai da tanti, troppi anni. La serata è andata avanti per circa due ore, troppo poche per accontentare chi lo ama, ma il Gianni nazionale ha qualche annetto sulle spalle e fa bene a non esagerare. In questo concerto ha rasentato la perfezione in ogni performance. Si è pure rivolto al pubblico usando inflessioni romanesche e suscitando l’ilarità dei presenti.

Vincente è stata anche la scelta del maxischermo, dei vocalist e della band che lo accompagna sotto la direzione di Luca Colombo (chitarre), Michele Quaini (chitarra), Ricky Quagliato (batteria), Ambrogio Frigerio (trombone), Paola Zadra (basso), Maurizio Campo (pianoforte), Michele Lombardi (tastiere), Camilla Rolando (tromba, insuperabile a soli 21 anni), Nicolas Lecchi (sax), Daniele Leucci (percussioni) ed i tre bravissimi cantanti Silva Olari, Roberto Tiranti, Alessandra Kidra.

Con la sua voce inconfondibile Morandi, un talento unico nel suo genere e interprete inarrivabile, in questo Tour sta collezionando un successo così fulgido che può essere considerato una vera e propria leggenda. Vai Gianni vai! Ti attendono tante altre sfide ricche di nuove soddisfazioni.

Rita Cerasani (leggi Morandimaniaca)

