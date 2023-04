Roma. Concertone Primo Maggio, cresce l’attesa

Cresce l’attesa per il Concerto del Primo Maggio Roma, uno tra i più grandi festival gratuiti di musica dal vivo in Europa. L’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany che verrà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia. Sui canali social (Instagram – Facebook – Twitter – TikTok) della kermesse è iniziato il conto alla rovescia e periodicamente viene svelato un nuovo tassello del puzzle che andrà a comporre il cast del Concertone.

Ospite internazionale

L’ospite internazionale di quest’anno sarà la giovane cantautrice norvegese con miliardi di streaming Aurora, il cui singolo “Cure For Me” è la colonna sonora del video teaser del Primo Maggio Roma. Aurora si è fatta conoscere con la cover del brano degli Oasis “Half the World Away” e a soli 12 anni ha composto “Runaway”, pubblicato poi nel 2016, che l’ha portata al successo con oltre 300 milioni di visite giornaliere su TikTok conquistando il pubblico di tutto il mondo. Attualmente vanta oltre 4 milioni e mezzo di follower su TikTok e oltre 5 milioni di iscritti sul canale Youtube.

Artisti partecipanti

Dopo Aurora, tra i primissimi artisti annunciati ci sono anche Ariete, la giovane cantautrice simbolo della Generazione Z, e i Coma_Cose, il duo formato da California e Fausto Lama, una coppia nella vita e nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale.

Mr. Rain, pseudonimo di Mattia Balardi è un rapper e produttore discografico italiano. Ha iniziato la propria attività musicale nel 2011, quando ha pubblicato il mixtape di debutto Time 2 Eat. Riguardo alla scelta del nome d’arte, Balardi ha spiegato di essere in grado di comporre musica soltanto quando piove. Il 12 maggio 2015 Mr. Rain ha pubblicato il primo album Memories. Nel 2018 sforna il secondo album Butterfly Effect.

Tananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, è un cantautore e produttore discografico italiano. Ha iniziato la carriera musicale nel 2014 con il nome d’arte Not for Us, producendo principalmente musica elettronica, per poi orientarsi verso il genere pop con lo pseudonimo Tananai a partire dal 2018.

I Bnkr44 sono un collettivo musicale italiano formatosi a Empoli nel 2019. Propongono una piacevolissima miscela di pop post moderno, un suono urbano e cosmopolita.

Ultimi nomi

Dopo Aurora, Ariete, Coma_Cose, Mr. Rain, Matteo Paolillo di Mare Fuori, Tananai e Bnkr44 continua a crescere la lineup. Si aggiungono Aiello, il cantautore sarà sul palco dopo aver pubblicato la ballad contemporanea “Aspettiamo Mattina” che anticipa il suo terzo album di prossima uscita; Carl Brave, che ha appena pubblicato il suo ultimo singolo “Remember”, un’anticipazione del prossimo disco che porterà in tour questa estate; e Fulminacci, artista di rottura, in grado di scrivere canzoni cariche di una rara intelligenza emotiva dal sapore cinematografico come il suo ultimo singolo “Tutto inutile”.

© Riproduzione riservata