Roma, crolla controsoffitto ingresso Corte d’Appello – Video

(Adnkronos) – L'edificio della Corte d'Appello penale di Roma è stato evacuato dopo il parziale crollo del controsoffitto nell'androne dell'entrata in via Romeo Romei a causa di una perdita d'acqua. Non ci sono stati feriti. Per precauzione sono state fatte uscire le persone all'interno dal palazzo e le udienze sono al momento sospese. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata