1700€ al mese garantiti: ‘Non serve nemmeno la laurea’ | Al via il concorso che aspettavi da tempo

Concorso per Ispettori del lavoro, il posto fisso a quasi 2.000 euro al mese

Non è una favola e nemmeno un sogno, anche se si potrebbe pensare a questo dato l’alto di disoccupazione del Bel Paese. Ora c’è un’opportunità concreta per cominciare a guadagnare circa 30.000 euro l’anno, e avere un posto fisso nella Pubblica Amministrazione, con un contratto a tempo indeterminato.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, noto come INL, infatti, ha previsto, in base al piano triennale dei fabbisogni di personale, che nei 3 anni che vanno dall’anno in corso fino al 2026, avrà bisogno di ben 1.584 nuovi impiegati. Inoltre, in base a quanto stabilito dal Decreto PNRR 2024, entro il 2026 l’ente del lavoro potrà assumere 250 ispettori e dunque un totale di oltre 1800 nuove figure. Scopri se puoi essere uno di loro, e come fare per inviare la tua candidatura prima possibile.

Chi potrà presentare domanda e quando sarà pubblicato il bando

I presupposti per l’avvio delle selezioni ci sono, ma resta ancora da attender la pubblicazione del regolamento ufficiale del concorso. Non appena sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando pubblico per il concorso dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, verranno chiarite anche le modalità di selezione, i requisiti specifici richiesti, e tutte le materie d’esame. Per il momento quello che è certo, è che si tratta di un lavoro molto ambito, dal momento che lo stipendio di circa minimo di un Ispettore del Lavoro in Italia è di circa duemila euro al mese.

In base al decreto Decreto PA 2023 convertito in Legge, fino al 31 dicembre 2026 i candidati potranno svolgere solo una prova scritta per il concorso, e questo creerà già una prima scrematura rispetto al numero iniziale di tutti coloro che ambiscono ad entrare nell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.