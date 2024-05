Raffaella Carrà, la sua casa romana messa in bella mostra | Spunta un dettaglio che toglie il respiro

Cosa c’è nella casa di Raffaella Carrà è incredibile: scoprilo subito.

Nata a Bologna nel giugno del 1943 e morta a Roma nel luglio di tre anni fa, Raffaella Carrà è stata una delle showgirl più amate della storia della televisione italiana. Non a caso, infatti, è definita “la regina della televisione italiana”: la sua figura è vista ancora oggi come un’icona pop in Europa e in America Latina ed è sempre stata anche una figura di spicco del femminismo e della libertà sessuale femminile.

Durante la sua lunga carriera ha pubblicato 25 album in studio e, dagli anni Sessanta fino a poco prima della sua morte, ha lavorato intensamente anche nella tv italiana, spagnola e dell’America Latina, attività che le è stata riconosciuta con due TP de Oro e dodici Telegatti.

A livello privato, Raffaella Carrà è stata legata per molto tempo a Gianni Boncompagni ma, nel corso della sua vita, ha avuto diversi amori e vari corteggiatori, tra cui l’iconico Frank Sinatra. Tra le sue abitazioni, oggi parliamo di quella di Roma: ecco che dettaglio nasconde la sua casa romana!

Dove viveva Raffaella Carrà

Nonostante sia nata a Bologna, Raffaella Carrà di fatto è stata “adottata” da Roma. Qui ha vissuto in una casa di via Nemea 21, in quartiere Vigna Clara zona Roma Nord, messa in vendita poco dopo la morte dell’artista. Si tratta di un appartamento di più di 400 metri quadrati, dal costo di quasi 2 milioni di euro. La casa è visionabile sul sito che l’ha ancora tra quelle in vendita, Engel & Volkers: si trova al primo piano del comprensorio “Due Pini”.

All’ingresso c’è un bel salone con ampie vetrate, due divani di lusso e un proiettore che sostituisce la tv, poi proseguendo c’è un lungo corridoio che porta alle stanze. Quella padronale presenta delle pareti rosa insonorizzate, un maxi specchio e una contro soffittatura illuminata. Il primo bagno, quindi, ha delle finiture in marmo e una vasca idromassaggio ma proprio qui c’è un dettaglio incredibile, una bellissima sauna.

Il resto della casa

Sulla sinistra del soggiorno, la casa di Raffaella Carrà gode di una doppia sala da pranzo ed una grande cucina abitabile, arredata con tavoli in marmo nero.

Al piano inferiore, invece, c’è un’area dedicata agli ospiti: qui ci sono due camere da letto, due bagni privati, una zona trucco ed una stanza adibita a sala yoga. Esternamente sono ben visibili tre balconi angolari, tutti pavimentati in marmo.