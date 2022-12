Roma. Festa della Befana, a piazza Navona spettacoli di strada gratuiti per tutte le età

In occasione della Festa della Befana di Roma, piazza Navona sarà animata da un ricco calendario di spettacoli di strada, gratuiti e per tutte le età, promosso dal Gabinetto del Sindaco e dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, a cura de Il Circo Verde asd (Associazione di artisti di strada).

Spettacoli da mattina fino al tardo pomeriggio

Le iniziative in programma il prossimo 31 dicembre e nei giorni 1, 6, 7, 8 gennaio 2023, dalle 10 del mattino fino al tardo pomeriggio prevedono una serie di esibizioni sorprendenti e divertenti con acrobati, giocolieri, musicisti, attori, artisti circensi e protagonisti dell’arte di strada, che intratterranno con le loro performance adulti e bambini presenti nella celebre piazza romana.

Ricco programma

Tanti gli spettacoli in programma. Simone Romanò si esibirà in “Hop-Hop” tra giocoleria, verticalismo, manipolazione di oggetti e gioco clownesco. Nicola Macchiarlo proporrà animazione su trampoli, giocoleria e arte di strada nel “SuperStandardShow”. Lorenzo Aureli con “Light” realizzerà uno spettacolo di acrobatica e clownerie. Circomare Teatro metterà in scena “Meno male che è Natale”, rivisitazione ironica e dissacrante del racconto “Un Canto di Natale” di C. Dickens.

Teatro di strada e fuoco

Niccolò Frasso sarà protagonista di “Leggermente Frizzante”, spettacolo di giocoleria con clave, palline e cerchi. Valeria Di Felice, in arte Niandra, presenterà “Appuntamento al Buio”, spettacolo di teatro di strada e fuoco con improvvise incursioni acrobatiche. Il trio comico Le Radiose (Emanuela Belmonte, Genea Manent, Valentina Musolino) condurrà il pubblico negli anni della Swing Era eseguendo dal vivo melodie degli anni ’30 e ’40 nello spettacolo “On Air!”.

Performer clown

Il duo acustico Amarcore (Emanuela Vitale alla voce e Fabio Hammond Orfanelli alla chitarra) accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale dagli standard jazz ai brani classici della cultura pop italiana e straniera. La performer clown Federica Fattori, in arte Eva Q, coinvolgerà il pubblico nel suo spettacolo di magia comica e acrobatica “Dimmi di sì” ispirato ai film del cinema muto.

Canzoni romane antiche e moderne

Daniela Cardellini sarà protagonista dello spettacolo di giocoleria comica “Dani e La Giocoleria” basato su tecniche circensi, teatrali e interazione con il pubblico. Il Ponentino Trio eseguirà stornelli e un repertorio delle più belle canzoni romane antiche e moderne nello spettacolo “Ruma”.

Dal 31 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Programma 31 dicembre 2022 ore 10.00: “SuperStandardShow” – Nicola Macchiarlo; ore 10.45: “Dani e La Giocoleria” – Daniela Cardellini; ore 11.30: “Animazione su trampoli con Nicola Macchiarlo”; ore 16.00: “Light” – Lorenzo Aureli; ore 16.45: “Dimmi di sì” – EvaQ; ore 17.20: “Light” – Lorenzo Aureli.

1 gennaio 2023 ore 10.00: “RUMA” – Ponentino Trio; ore 10.45: “Light” – Lorenzo Aureli; ore 11.20: “RUMA” – Ponentino Trio; ore 16.15: “Meno male che è Natale” – Circo Mare Teatro; ore 17.15: “Meno male che è Natale” – Circo Mare Teatro; 6 gennaio 2023 ore 10.00: “Leggermente Frizzante” – Niccolò Frasso; ore 10.45: “On Air!” – Le Radiose; ore 11:30: “Leggermente Frizzante” – Niccolò Frasso.

Ore 16:00: “Appuntamento al Buio” – Niandra; ore 16:45: “On Air!” – Le Radiose; ore 17:20: “Appuntamento al Buio” – Niandra; 7 gennaio 2023 ore 10.00: “Dani e La Giocoleria” – Daniela Cardellini; ore 10.40: “Concerto chitarra e voce degli Amarcore” – Emanuela Vitale e Fabio Hammond Orfanelli;

ore 11.20: “Dani e La Giocoleria” – Daniela Cardellini; ore 16.00: “Concerto chitarra e voce degli Amarcore” – Emanuela Vitale e Fabio Hammond Orfanelli; ore 17.00: “Appuntamento al Buio” – Niandra; ore 17.30: “Concerto chitarra e voce degli Amarcore” – Emanuela Vitale e Fabio Hammond Orfanelli;

8 gennaio 2023 ore 10.00: “Leggermente Frizzante”” – Niccolò Frasso; ore 10.45: “On Air!” – Le Radiose; ore 11.30: “”Leggermente Frizzante”” – Niccolò Frasso; ore 16.00: “Hop-Hop” – Simone Romanò; ore 16.45: “On Air!” – Le Radiose; ore 17.20: “Hop-Hop” – Simone Romanò. (Com/Red/Dire)

