Roma, Giornata dell’Unità Nazionale. Limitazioni per 26 linee di bus

Nella mattinata di venerdì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate, si terrà una cerimonia all’Altare della Patria e in via dei Fori Imperiali.

La mobilità

Per questo motivo la viabilità subirà delle modifiche: dalle ore 00.30 inizieranno i divieti di sosta in piazza Venezia, via del Plebiscito, via del Teatro di Marcello, ma solamente dal lato Vittoriano nel tratto compreso tra la Scalinata del Campidoglio e piazza Venezia.



Continueranno in Piazza di San Marco, Piazza della Madonna di Loreto, via dei Fori Imperiali, nel tratto compreso tra Piazza Venezia e Largo Corrado Ricci. Inoltre, saranno attivi i divieti anche in via Ventiquattro Maggio, Largo Magnanapoli, via Quattro Novembre, Via Mazzarino, nel tratto compreso tra via Ventiquattro Maggio e via Nazionale.

Dalle ore 7:00 invece le vie e le piazze chiuse al traffico saranno: Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, nel tratto compreso tra piazza Venezia e largo Corrado Ricci, Piazza della Madonna di Loreto e Via del Teatro di Marcello. Continueranno infine in Piazza di San Marco e in Piazza dell’Ara Coeli. Saranno chiuse anche via Nazionale, via IV Novembre e via Cesare Battisti.

Limitazioni per gli autobus

Vi saranno inoltre delle limitazioni e deviazioni per 26 linee di bus, che inizieranno dalle ore 7:00: H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 117, 118, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781, 916. La linea 119 sarà sospesa da inizio servizio fino alle 11,30 circa.

Dalle 7:30 altre chiusure interesseranno l’area adiacente il Palazzo del Quirinale, specialmente Via delle Quattro Fontane, Via del Quirinale, Via della Dataria, Largo Magnanapoli, Via Quattro Novembre.

© Riproduzione riservata