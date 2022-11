Sabaudia, centro sportivo abusivo: si giocava illegalmente a padel

Un centro sportivo abusivo, sorto su un terreno a vocazione agricola, è stato scoperto a Sabaudia in provincia di Latina.

Sabaudia, area sportiva per padel senza nessuna autorizzazione

Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo investigativo della polizia ambientale agroalimentare e forestale (Nipaaf), in seguito a una segnalazione, hanno scoperto in via Maremmana, nel comune di Sabaudia, un lotto di terreno a vocazione agricola dove era stato realizzato un centro sportivo con due campi da pader coperti, capannoni, spogliatoi, magazzini e un’area ristoro.

La struttura abusiva, che occupava una superficie complessiva di circa 742 metri quadri, era stata realizzata senza nessun tipo di titolo edificatorio. Il proprietario dell’area è stato deferito per violazione delle norme edilizie e sismiche.

© Riproduzione riservata