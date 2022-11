Roma, guasto blocca la Metro C. Treni fermi tra Grotta Celoni e Pantano

Sono ormai noti i problemi del trasporto pubblico capitolino: ogni nuovo giorno ai viaggiatori, utenti del servizio pubblico non rimane che armarsi di santa pazienza, impotenti come sono di fronte ai continui disagi che debbono affrontare. Oggi, 4 novembre 2022, i pendolari della Capitale, a causa di un “guasto” non hanno usufruito del regolare servizio della Metro C.

Il guasto

Secondo una nota pubblicata dall’ATAC, il problema sarebbe stato di natura tecnica occorso a un convoglio durante una manovra d’inversione, solitamente svolta automaticamente dal computer della macchina, come in tutti i treni della linea. Una situazione che ha paralizzato il transito di veicoli per ben sette fermate, quelle tra Grotta Celoni e Monte Compatri e Pantano.

Fortunatamente non vi sono stati feriti, poiché il convoglio è risultato essere fuori linea al momento del guasto. I tecnici ATAC si sono immediatamente messi a lavoro per risolvere il problema, mettendo a disposizione delle navette per tutti i pendolari, per un percorso di quasi 6 Km da Grotta Celoni e il comune di Monte Compatri.

