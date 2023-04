Roma. Guida turistica cade per oltre 6 metri da piazzale del Gianicolo: grave

Una guida turistica di 61 anni è precipitata da piazzale del Gianicolo, a Roma. E’ successo intorno alle 12:10. La donna, italiana, accompagnava un gruppo di studenti per visitare il colle capitolino, da cui si gode una magnifica vista panoramica. La guida si è appoggiata a un traliccio mentre intratteneva con una spiegazione i ragazzi.

Ricoverata in codice rosso al San Camillo

Mancato il traliccio, però, la donna è caduta per oltre sei metri. Cosciente ma dolorante, è stata portata in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata. Sul posto, impegnati nella ricostruzione della dinamica, gli agenti della Polizia di Trastevere. (Adnkronos)

