Guidonia, donna investita da due automobili: è in codice rosso

È stata investita da due auto in via Casalbianco a Guidonia Montecelio. L’incidente è avvenuto ieri sera, lunedì 16 gennaio, alle ore 22:00 e la vittima che è stata travolta da due vetture è una donna di 56 anni trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini di Roma.

Entrambi i conducenti delle auto si sono fermati e hanno prestato soccorso. Sul posto, per i rilievi, sono arrivati i carabinieri della stazione di Settecamini.

Eventuali telecamere ambientali aiuteranno gli inquirenti a comprendere la dinamica del doppio grave urto subito dalla donna. Forse nel punto in cui la donna ha attraversato la strada la visibilità era scarsa.

