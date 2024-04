DMO Castelli Romani, venerdì 19 aprile la campagna associativa 2024

Il pomeriggio del 19 aprile 2024 si preannuncia come un momento significativo per il tessuto economico e culturale dei Castelli Romani, con la tenuta della Campagna Associativa 2024 presso la storica Villa Mondragone a Monte Porzio Catone. Questo incontro, che segue gli orientamenti emersi durante gli Stati Generali del Turismo di dicembre ad Ariccia, segna un passo decisivo per la DMO Castelli Romani nella definizione del suo ruolo nel panorama turistico regionale.

Lo sviluppo del turismo ai Castelli Romani

L’evento vedrà la partecipazione di una varietà di attori del settore turistico—albergatori, ristoratori, fornitori di esperienze uniche, guide turistiche e viticoltori—tutti convocati per contribuire alla promozione del territorio. La DMO si propone di catalizzare le energie locali per trasformare i Castelli Romani in una destinazione di primo piano nella Regione Lazio, sfruttando le immense potenzialità del luogo.

Il presidente della DMO, Giuseppe De Righi, ha sottolineato l’importanza di orientarsi verso strategie chiave quali la valorizzazione della cultura locale, l’autenticità dell’offerta, l’inclusione sociale e l’alto livello dell’esperienza turistica. “Il nostro impegno è quello di posizionare il viaggiatore al centro delle nostre attività, garantendo un’esperienza di alta qualità e continuando a innovare i nostri processi e prodotti,” ha affermato De Righi.

Il brand Castelli Romani

Simona Ottaviani, socia della DMO e consulente per il Consorzio SCR in ambito turistico, ha aggiunto che l’obiettivo è di sviluppare un piano operativo che integri marketing e comunicazione in maniera efficace. “Attraverso un’azione coordinata intendiamo non solo promuovere il brand dei Castelli Romani, ma anche migliorare la qualità dell’accoglienza, puntando su formazione adeguata per gli stakeholder e le comunità locali, in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica,” ha dichiarato Ottaviani.

In questo contesto, la Campagna Associativa non è solo un evento di lancio, ma un vero e proprio catalizzatore di energie volte al rafforzamento del tessuto turistico e culturale del territorio, indispensabile per il suo sviluppo futuro. Il 19 aprile, quindi, si configura come una data di fondamentale importanza per tutti coloro che vedono nei Castelli Romani non solo un luogo di bellezza storica e naturale, ma anche un’opportunità di crescita condivisa e di rinnovamento.

La DMO (Destination Management Organization) Castelli Romani è un’associazione pubblico-privata che opera per la promozione turistica dei Castelli Romani. La parte pubblica è rappresentata dal Consorzio SCR (Sistema Castelli Romani, formato dai 17 Comuni del territorio), mentre fanno parte dei partner privati gli operatori della filiera turistica che sostengono il progetto.