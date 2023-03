Roma, impazzano i furti di batterie e altri ricambi d’auto: tassisti nel mirino

È aperto allarme a Roma per i furti di batterie e altri ricambi d’auto soprattutto tra i tassisti, ormai vittime predilette di questo tipo di reati. I taxi, che nella capitale sono poco meno di 8mila, sembrano infatti nel mirino di queste vere e proprie bande criminali intente a sottrarre ai malcapitati batterie, marmitte, ruote, volanti, airbag e cruscotti.

Taxi presi di mira: in aumento le denunce

I tassisti della capitale sono la categoria privilegiata da parte dei ladri per quanto riguarda i furti di batterie e altri pezzi di auto. A Roma i furti sono in crescita del 30% e quotidianamente vengono sporte alle forze dell’ordine denunce da parte degli autisti dei taxi, obbligati a subire le azioni criminali da parte di queste bande organizzate.

Il Messaggero ha raccolto la testimonianza di un tassista romano che ha dichiarato di essere esasperato e di aver sviluppato una vera e propria idiosincrasia: “Ho paura che si rubino la batteria. A mio zio è successo sotto casa, a Torrevecchia, poi è capitato anche a una collega. Ci sono alcuni modelli come quello che ho io, una Toyota Chr – ha proseguito il tassista – dove sembra sia molto semplice rubare la batteria dell’auto elettrica. È un fenomeno aumentato di recente che ci sta mettendo in gravi difficoltà“.

La scarsità dei pezzi di ricambio

A complicare ancora di più la vita ai tassisti c’è il problema della penuria dei pezzi di ricambio, questione sempre più aperta a Roma. A spiegare il perché ci pensa sempre Il Messaggero che individua nella guerra in Ucraina il motivo scatenante e dirimente. Con l’incremento dei costi della materia prima si è assistito a un tracollo della produzione con il conseguente fiorire del mercato nero.

Quartieri a rischio furti nella capitale

Se si tracciasse una mappa dei furti di batterie e altri ricambi di auto a Roma, si vedrebbe come i quartieri maggiormente colpiti da questo tipo di illeciti sono l’Eur, Monte Mario, Parioli e Prati. Oltre alle già citate batterie al litio, i ricambi primariamente sottratti – come riportato da Il Giornale – sono gli pneumatici, i paraurti, i fari, i cerchi in lega e le marmitte catalitiche.

