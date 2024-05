Il Paradiso delle Signore perde un’altra punta di diamante: ora è davvero ufficiale | Addio tra le lacrime

Non ci sarà più, addio per sempre a Il Paradiso delle Signore per lui: ecco perché.

Il Paradiso delle Signore è una serie tv italiana andata in onda su Rai 1 per la prima volta nel dicembre 2015 e, da quel momento, non si più fermata. Le prime due stagioni sono state strutturate come serie tv a cadenza settimanale ma, a partire dalla terza andata in onda nel 2018, questa fiction è diventata una soap opera trasmessa nella fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì.

Vagamente ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Emile Zola, in realtà questa è ambientata in una Milano tra gli anni Cinquanta e Sessanta dove, di fatto, è stata comprovata l’esistenza di un negozio chiamato proprio con quel nome.

Nell’ottava stagione, i telespettatori hanno assistito al trasferimento a Milano della famiglia Puglisi: madre, padre e Agata hanno infatti raggiunto Maria. Nel frattempo, Adelaide ha scoperto di avere una figlia a Ginevra che invece credeva morta alla nascita e, quindi, ha deciso di trasferirsi in Svizzera, lasciando Marcello e affidandogli la gestione dei suoi soldi. Al magazzino, inoltre, viene aperta la sezione di abbigliamento maschile.

Nelle ultime ore, però, tutti i telespettatori hanno vissuto un vero shock, poiché uno dei volti maschili più amati della soap opera di Rai 1 ha annunciato l’addio al progetto: ecco di chi si tratta e quali sono i motivi.

Alessandro Tersigni dice addio

L’ultima puntata dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore è andata in onda venerdì 3 maggio ma, nonostante la difficoltà nel non avere più questa soap opera tutti i giorni su Rai 1, i telespettatori si sono rassicurati con la notizia della conferma della nona edizione, che quindi si farà.

A non esserci più, però, sarà Alessandro Tersigni: l’attore ha infatti annunciato che il suo personaggio Vittorio Conti ha terminato il suo percorso narrativo e che quindi il suo volto non sarà più uno di quelli che i telespettatori potranno vedere quotidianamente.

Perché ha detto addio

“È stato un bel viaggio, otto stagioni, è stato un sogno a occhi aperti. È stata un’esperienza fantastica, un viaggio lunghissimo accompagnato da tante persone bellissime…” ha detto durante La Vita in Diretta di Alberto Matano, nella puntata del 3 maggio. Oggi, però, ha deciso di prendersi una pausa da questo progetto lavorativo per dedicarsi ad altro anche se, per sua stessa ammissione, l’attore non esclude che in future stagioni prossime alla nona potrebbe tornare.