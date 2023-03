Edoardo Pesce è un attore italiano nato a Roma nel 1979 Nel 2019 ha vinto il David di Donatello per il miglior attore non protagonista nel pluripremiato Dogman di Matteo Garrone. Pesce si ritrova a vestire i panni di un giovane Franco Califano in Io sono Mia (2019) e l’avvocato difensore del vice-questore Francesco Principe interpretato da Riccardo Scamarcio in Non sono un assassino (2019).

Nel 2020 è un giovane Alberto Sordi nel film di Luca Manfredi Permette? Alberto Sordi.

Edoardo Pesce ha scherzato ai microfoni dell’agenzia Dire su quale sarebbe un vero miracolo oggi riguardo la Capitale, sua città natale. “Oggi un vero miracolo sarebbe l’Ama. Vedere Roma pulita, almeno un po’. Poco tempo fa sono stato a Londra, era così pulita da sembrare una scenografia di Cinecittà“, ha affermato l’attore romano.

Come non essere d’accordo sulle parole espresse da Edoardo Pesce, testimone diretto dello stato in cui versa la Capitale d’Italia, visitata da oltre 15 milioni di persone nel 2022. Abituarsi a vedere i rifiuti sulle strade e sui marciapiedi della città è un pugno nello stomaco per i romani.

L’occasione per incontrare Edoardo Pesce è stata la presentazione della seconda stagione di “Christian“, il supernatural-crime drama prodotto da Sky Studios e Lucky Red, in collaborazione con Newen Connect.

I nuovi sei episodi debuttano il 24 marzo su Sky e in streaming su Now. Ancora nuovi miracoli e un nuovo regno attendono Christian (Edoardo Pesce), il “santo picchiatore” cui è toccato in sorte, suo malgrado, il più impensabile dei doni – le stimmate – e con esso il peso del potere (e delle responsabilità) del supereroe. (Lul/ Dire)

