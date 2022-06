Roma, incidente ferroviario. Ancora disagi per Alta Velocità: ritardi fino a 90 minuti

Ancora disagi e ritardi per le ferrovie dello stato. Dopo l’incidente all’Alta velocità all’interno della Capitale, nella giornata di ieri, la viabilità ferroviaria fatica ancora a riprendere le sue regolari corse.

Foto di Mario Monopoli

Incidente ferroviario Frecciarossa Torino-Napoli

Una tratta come tante altre quella del treno Alta velocità Frecciarossa Torino-Napoli. Tuttavia, una volta giunti nei pressi di Roma il convoglio, con a bordo 219 persone, è stato coinvolto da uno svio dell’ultima carrozza e del locomotore di coda, nel tunnel della Serenissima. Il sottopassaggio, lungo un chilometro e situato sotto l’omonimo viale del quartiere Prenestino, è rimasto intasato per un paio d’ore. Fortunatamente dall’incidente non è giunto alcun ferito. Dunque, solo qualche spavento da parte dei viaggiatori che hanno dovuto raggiungere a pieni l’uscita dal tunnel, guidati dai vigili del fuoco.

La richiesta di soccorso è sopraggiunta poco dopo le ore 14.05. Come raccontano vari passeggeri, il treno prima di fermarsi avrebbe avuto dei colpi di freno. Successivamente le carrozze hanno cominciato a riempirsi di fumo. Oltretutto all’improvviso è andata via la corrente e la luce. Al buoi e senza aria condizionata, i viaggiatori sono rimasti in attesa per minuti fino a quando i vigili non sono intervenuti.

Il personale ferroviario e le forze dell’ordine giunte sul posto hanno aiuto lo sgombero del mezzo. Una volta usciti i passeggeri hanno raggiunto la stazione più vicina di Roma: Palmiro Togliatti, dove con i mezzi sostituitivi hanno proseguito il loro viaggio.

I disagi, però, coinvolgono tutte le altre corse. Infatti, la circolazione ferroviaria subisce ritardi per l’Alta Velocità dai 60 ai 90 minuti a causa dei tratte sostitutive alle linee convenzionali. Infatti i treni con fermata a Napoli Afragola percorrono la Roma- Cassino, per poi rientrare nell’alta velocità, mentre gli altri proseguono sulla Roma-Formia.

I tempi di ripristino dell’infrastrutture da ieri ad oggi, tuttavia, non è ancora cambiato. Lunghi ritardi ancora coinvolgono i treni che devono passare per la Capitale. I tecnici delle ferrovie dello stato dovranno occuparsi di capire cosa è andato storto e ha permesso che il treno si sviasse.