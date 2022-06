Roma, Atac. Bus in fiamme sulla Laurentina andato completamente distrutto, era in servizio da 16 anni

“Per ragioni da accertare, si è verificato un principio di incendio bus della linea 073 che svolgeva servizio lungo la via Laurentina, oltre il Grande Raccordo Anulare. L’incendio si è poi esteso al vano posteriore del bus. Non ci sono stati problemi per le persone. Il bus era in servizio da 16 anni”. E’ quanto si legge in una nota Atac. Per spegnere l’incendio sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco. La vettura è andata completamente distrutta.

Bus Atac distrutto dalle fiamme

Meleo-Diaco (M5S): Altro autobus in fiamme, Gualtieri affronti problemi

“Roma dice addio a un altro autobus. Oggi un mezzo della linea 073 è andato a fuoco su via Laurentina, fortunatamente senza causare feriti. Il motivo di base è semplice: era in servizio da 16 anni, troppi per una città come Roma.”

“Proprio per questo il tema del rinnovamento della flotta Atac è stato al centro dell’Amministrazione Raggi, che ha acquistato circa 800 nuove vetture e ne ha recuperate circa 100, arrivando a una cifra che è quasi il 50% dell’intero parco mezzi capitolino. Abbiamo poi aderito al bando del Mite per l’elettrificazione dei bus, acquisendone 500 per il 2025 e altri 500 per il 2030.“

“Raggi accusata di ogni guasto e malfunzionamento”

“Una centralità strategica che evidentemente non ha avuto seguito nell’era Gualtieri. Ricordiamo ancora chiaramente come Virginia Raggi venisse accusata di ogni guasto e malfunzionamento, e spiace constatare che il nuovo sindaco sta ricevendo un trattamento ben diverso. Quanti altri incidenti dovranno accadere prima che si torni a parlare del problema?”. Così in una nota Linda Meleo e Daniele Diaco, consiglieri del Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina. (Agenzia Dire)