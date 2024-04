Roma. Incidente tra due autobus, ferite una quindicina di persone

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi a Monte Mario, Roma, dove due autobus si sono scontrati: un bus della Roma Tpl (linea 998) ha urtato un mezzo dell’Atac (linea 913) finendo poi sul marciapiede. I feriti sono in totale una quindicina, di cui quattro gravi: tra questi, ci sono anche una bimba di due mesi e la sua mamma, entrambe trasportate in ospedale in codice rosso. Le condizioni della piccola, in realtà, una volta arrivata in ospedale sarebbero apparse meno gravi. La maggior parte dei feriti, dunque, si trovava a bordo del bus 998.

L’incidente si è verificato all’incrocio fra via Vinci e via Castiglioni, vicino al capolinea di Monte Mario. Stando alle prime ricostruzioni, il conducente del bus Tpl avrebbe perso il controllo del mezzo. Stava frenando per far passare l’altro autobus ma poi, il motivo non è chiaro, il mezzo ha avuto una forte accelerata ed è andato a sbattere violentemente proprio contro il bus della linea 913. L’impatto è stato violento.

Dinamica dell’incidente

Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, il conducente del bus Tpl nell’uscire dall’area del capolinea per immettersi su strada, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause tuttora in fase di accertamento, colpendo un altro bus Tpl in sosta e il veicolo Toyota Yaris. Nell’urto è stato coinvolto un altro mezzo pubblico Atac in movimento, i cui detriti hanno danneggiato la Dacia Duster in sosta. Per i conducenti dei due mezzi pubblici in marcia sono stati richiesti gli esami tossicologici di rito. Sequestrato il bus Tpl fuori controllo per motivi che non si esclude possano essere riconducibili a un guasto tecnico.

Nell’incidente sono stati coinvolti in totale cinque mezzi: due bus TPL, un bus Atac, più due auto private, una Toyota Yaris e una Dacia Duster.

Il Sindaco Gualtieri: “vicino a feriti e persone coinvolte”

“Sto seguendo con apprensione l’incidente di Monte Mario che ha visto coinvolti un mezzo Atac, due di Roma Tpl e due veicoli privati. In attesa di capire le dinamiche dell’incidente, voglio esprimere tutta la mia vicinanza e quella della città ai feriti e alle persone coinvolte”.

Lo dichiara il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.