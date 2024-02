Roma, la persona giusta al posto giusto: Patrizia Prestipino è il nuovo Garante per la Tutela degli animali

Finalmente Roma ha il suo Garante per la tutela degli Animali, è Patrizia Prestipino. Una figura che non rappresenta solo la tutela di esseri viventi che condividono con noi la vita in questa città, ma di tutti i cittadini che comprendono quanto sia importante non solo una vigilanza giuridica di tutela degli animali, ma anche una crescita educativa che bandisca ogni forma di violenza e che valorizzi l’etica del rispetto per l’altro, anche e soprattutto dei più deboli, resi così vulnerabili proprio dalla loro capacità di amare, di fidarsi e di affidarsi. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

E considerando gli studi sociali che da anni sottolineano quanto la violenza sugli animali sia segnale e preludio di violenza su donne e bambini, non possiamo che apprezzare questa scelta che cade su una persona che, prima ancora di essere un politico che in Parlamento ha pensato anche all'importanza degli animali nelle famiglie e alla loro capacità di colmare la solitudine di tanti anziani, è stata un apprezzato esempio di insegnamento nel mondo della scuola e dei suoi studenti.

© Riproduzione riservata