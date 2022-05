Roma, Raggi indagata per falsa testimonianza: “ha mentito al processo sullo stadio della Roma”

Virginia Raggi, ex sindaca di Roma Capitale è stata denunciata per la sua deposizione resa il 7 maggio del 2021 in tribunale per quanto riguarda il processo sullo stadio della Roma.

Processo stadio AS Roma: Raggi accusata di aver detto il falso

Il fallimento del nuovo progetto dello stadio della squadra AS Roma, previsto a Tor di Valle, ha dato via a una serie di processi. L’ultimo avvenuto in tribunale, ha visto come protagonista l’ex sindaca della Capitale Virginia Raggi, attualmente indagata per falsa testimonianza.

La denuncia è arrivata dopo la sua deposizione al processo nel maggio 2021. Al tempo Raggi era stata chiamata a testimoniare a proposito del passaggio tra il progetto figlio della giunta Marino a quello poi modificato durante la sua permanenza in Campidoglio. ù

Negli atti riportati poi sul Il fatto Quotidiano si legge che nella dichiarazione la leader dei 5 Stelle afferma che al tempo “circolò nel Movimento il parere (…) del giudice Imposimato (…)” . Per cui “noi potevamo revocare la delibera di Marino”. Ma “non abbiamo seguito perché (…) non è immaginabile tornare indietro rispetto a una decisione (…) che ha determinato degli effetti”.

Un’affermazione che però non coincide con le disposizioni del giudice Ferdinando Imposimato, poiché nella sua delivera viene comunicato la possibilità di annullarla e non di revocarla. Una differenzia sostanziale, dato che l’annullamento non comporta esborsi per il Comune. Mentre la revoca sì.

Per questo motivo adesso i pm stanno indagando per capire se la Raggi ha testimoniato il falso.

Su questo punto si espone anche l’avvocato difensore della sindaca Alessandro Mancori. “A parte l’elezione di domicilio e che l’atto di iscrizione sia stato firmato dal pm Giulia Guccione, non sappiamo altro. A quanto leggo sulla stampa, si parlerebbe di un esposto-querela dell’ex consigliera comunale M5S Grancio, che in passato ha fatto altre denunce contro l’ex sindaca Raggi, sempre tutte archiviate“.

Dunque, è ancora da capire qual è la parte ritenuta falsa. Le verifiche sono ancora in corso di aggiornamento e l’avvocato si è messo a disposizione per altri chiarimenti.