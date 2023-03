Roma, ladri gli svaligiano casa ma lui gioca alla Playstation

Una banda di ladri è entrata all’interno di un’abitazione nel quartiere Nomentano della Capitale. Il proprietario, che si trovava in casa al momento dell’effrazione, non si è accorto di nulla in quanto stava giocando alla Playstation con il volume delle cuffie molto alto.

Il furto

La vicenda è avvenuta lo scorso 28 febbraio intorno alle 21,30, e secondo la ricostruzione degli inquirenti, i ladri avrebbero forzato la porta finestra per poi entrare di soppiatto nell’appartamento, dove approfittando della distrazione del proprietario, hanno messo a soqquadro l’intera casa e infine hanno rubato mille euro in contanti, riposti su un mobile.

Il giovane si è reso conto del furto solo dopo aver finito di giocare, ma ormai era troppo tardi. Ha immediatamente allertato gli agenti della Polizia, che giunti sul posto hanno svolto un sopralluogo, dove hanno accertato i danni procurati e gli elementi utili ad identificare la banda.

Inoltre saranno prese in visione tutte le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, per vedere se le immagini ritraggono i ladri prima di entrare nell’appartamento o durante la fuga. Ancora una volta smartphone, tablet e pc si dimostrano armi di distrazione di massa.

