In un mondo che cerca disperatamente soluzioni per ridurre l’inquinamento urbano, Roma si fa avanti co una trovata tanto semplice quanto efficace: nuovi cestini dei rifiuti con portacenere integrato.

Roma. In arrivo i CeStò, cestini con portacenere integrato

Questi CeStò, già iconici nella loro forma tradizionale risalente al Giubileo del 2000, si aggiornano per affrontare il problema persistente dei mozziconi di sigaretta abbandonati.

L’annuncio del sindaco Gualtieri

A presentare il progetto è stato il sindaco Roberto Gualtieri, che ha scelto i social media per diffondere la notizia. Con un video in cui appare armato di guanti e cacciavite, Gualtieri ha spiegato come i 18mila cestini della Capitale saranno presto dotati di un posacenere. “L’obiettivo è chiaro”, afferma il sindaco nel video, “vogliamo ridurre l’abbandono su strade e marciapiedi dei mozziconi di sigaretta”.

Materiali innovativi e sostenibili

I nuovi cestini non sono solo funzionali, ma anche ecologici. Realizzati in HDPE (polietilene ad alta densità), sono leggeri e riciclabili. Inoltre, rispettano le normative antiterrorismo essendo ignifughi e antideflagranti grazie alla loro struttura non scheggiabile e ispezionabile. Installazione dei CeStò in via dei Fori Imperiali

Un piano ambizioso

I lavori per installare i nuovi modelli sono già in corso. Il sindaco promette un ritmo sostenuto: "Procediamo con 200 installazioni al giorno", dice Gualtieri, fiducioso che in meno di sei mesi tutta la città sarà coperta dai nuovi CeStò.

