In un mondo che cerca disperatamente soluzioni per ridurre l’inquinamento urbano, Roma si fa avanti co una trovata tanto semplice quanto efficace: nuovi cestini dei rifiuti con portacenere integrato.
Roma. In arrivo i CeStò, cestini con portacenere integrato
Questi CeStò, già iconici nella loro forma tradizionale risalente al Giubileo del 2000, si aggiornano per affrontare il problema persistente dei mozziconi di sigaretta abbandonati.
L’annuncio del sindaco Gualtieri
A presentare il progetto è stato il sindaco Roberto Gualtieri, che ha scelto i social media per diffondere la notizia. Con un video in cui appare armato di guanti e cacciavite, Gualtieri ha spiegato come i 18mila cestini della Capitale saranno presto dotati di un posacenere. “L’obiettivo è chiaro”, afferma il sindaco nel video, “vogliamo ridurre l’abbandono su strade e marciapiedi dei mozziconi di sigaretta”.
Materiali innovativi e sostenibili
I nuovi cestini non sono solo funzionali, ma anche ecologici. Realizzati in HDPE (polietilene ad alta densità), sono leggeri e riciclabili. Inoltre, rispettano le normative antiterrorismo essendo ignifughi e antideflagranti grazie alla loro struttura non scheggiabile e ispezionabile.
Un piano ambizioso
I lavori per installare i nuovi modelli sono già in corso. Il sindaco promette un ritmo sostenuto: “Procediamo con 200 installazioni al giorno”, dice Gualtieri, fiducioso che in meno di sei mesi tutta la città sarà coperta dai nuovi CeStò.
L’importanza dei piccoli gesti
Mentre si lavora alla diffusione capillare di questi nuovi dispositivi urbani, il messaggio è chiaro: la pulizia della città dipende anche dai comportamenti individuali. “Mi raccomando, non buttate le cicche per terra”, insiste Gualtieri. E aggiunge con una nota di speranza: “Se poi smettete di fumare è meglio”.