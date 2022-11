Roma-Lido in panne, servizio interrotto tra Lido Centro e Acilia e da agosto 2023 sale il costo dei biglietti

“Dalle cinque di questa mattina il servizio sulla Roma-Lido è interrotto tra Lido Centro e Acilia, impedendo a chiunque arrivi da Ostia di raggiungere Porta San Paolo. Ancora adesso le navette sostitutive tardano ad arrivare, attualmente c’è solo un autobus a fare spola e le informazioni sono scarse e frammentate. L’ennesima riprova di una gestione da dilettanti allo sbaraglio”, così Francesco Carpano consigliere capitolino della Lista Civica Calenda.

“Sui canali di informazione di COTRAL e ASTRAL è tutto ok, dall’Amministrazione capitolina la questione è rimandata alla Regione ‘per competenza’ ma sulla pelle dei romani ai quali chiediamo di fare a meno dell’auto e di prendere i mezzi pubblici. L’interruzione di oggi si inserisce nel filone dell’interminabile odissea quotidiana che i cittadini sono costretti a vivere. Adesso basta”, conclude. (Com/Red/Dire)

A fronte di un servizio inefficiente, l’aumento dei biglietti è una vergogna

Dal luglio del prossimo anno, scatta l’aumento del costo dei trasporti pubblici, come stabilito dal Contratto di servizio tra Regione Lazio e Trenitalia. In base a ciò dal primo agosto 2023 il biglietto integrato a tempo salirà da 1,509 euro a 2 euro, mentre incrementi proporzionali sono previsti per tutti i titoli di viaggio del sistema Metrebus Roma nelle taglia 24, 48, 72 ore Cis e Mensili ordinari.

In presenza di un servizio fortemente inadeguato, inefficiente, l‘aumento del costo dei titoli di viaggio sa di una presa in giro. I pendolari che notoriamente accumulano stress, frustrazione, impotenza di fronte ai disagi quotidiani, stanno esaurendo le loro riserve di pazienza e tolleranza, e mal digeriranno il previsto aumento del “disservizio” pubblico di trasporto locale.

© Riproduzione riservata