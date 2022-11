Roma. Dopo tre anni torna il Concertone di Capodanno: ospiti grandi artisti, a giorni i dettagli

Circo Massimo, Fori Imperiali o piazza del Popolo. Con un dj set e il Concertone. Torna dopo gli anni del Covid il grande evento del Capodanno a Roma. I dettagli verranno svelati “entro una settimana” ma questa mattina sul tema è intervenuto, durante la commissione Cultura del Comune di Roma, l’assessore capitolino al Turismo e ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato.

“L’evento sarà gratuito – ha spiegato proprio Onorato – dopo 3 anni segnati dal Covid finalmente torniamo ad un concertone. Ma per rispetto istituzionale, visto che è cambiato il Prefetto da pochi giorni e anche il Questore, stiamo aspettando per capire la location. Per quanto riguarda i grandi artisti abbiamo un panel di personaggi opzionati.

Il target a cui pensiamo è quello dei giovani, i più penalizzati dalla pandemia. Pensiamo, inoltre, anche a qualche collegamento con eventi nei vari Municipi, compatibilmente con la sicurezza e la disponibilità dei lavoratori, mentre abbiamo deciso di recuperare l’esperienza di ‘Capodarte’ a cui sta lavorando l’assessore Gotor. In questo caso si parte il primo dicembre con qualcosa che continui i giorni successivi con il coinvolgimento di musei e teatri”. (Zap/Dire)

