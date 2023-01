Roma, madre e figlia ritrovate morte nella loro abitazione a San Basilio

Tragedia a San Basilio. Ieri, 3 gennaio, in via Fabriano 31, situata nella zona all’interno del quadrante delle case popolari del quartiere romano, sono stati rinvenuti i corpi di due donne. Una la madre di novant’anni e l’altra la figlia di sessant’anni che da diversi anni vivevano insieme.

Ritrovati i corpi di due donne a San Basilio

A dare il via alle operazioni che hanno portato al ritrovamento dei corpi delle vittime sono stati i vicini. Allarmati dal fatto che da alcuni giorni le due donne non si vedevano nel quartiere.

Gli agenti della polizia una volta informati si sono mobilitati verso l’abitazione. Dopo aver fatto irruzione nel posto, appena entrati, hanno trovato prima il cadavere della novantenne, poi quello della figlia.

Dalle prime indagini sembrerebbe che entrambe siano morte di morte naturale. Infatti, le prime ricostruzioni hanno svelato che la madre 90enne sia morte di cause naturale. Probabilmente la figlia rendendosi conto della morte del genitore abbia avuto un infarto, che le è stato letale.

Al momento la Polizia di Stato non ha disposto alcuna indagini sui corpi. Tuttavia, per le salme è stata disposta l’autopsia in modo da accertare con sicurezza le cause del decesso.

