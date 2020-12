Roma, maxi sequestro luminarie natalizie: potevano incendiare abitazioni

Sequestro di luminarie pericolose e altro materiale non conforme alle norme di sicurezza europee. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato oltre 2 milioni di luci natalizie non conformi alla normativa comunitaria e nazionale, nonché 56 “storditori” elettrici posti in vendita abusivamente.

Gli articoli erano stoccati in tre punti vendita gestiti da altrettante società riconducibili a soggetti di nazionalità cinese.

Nel primo esercizio, ubicato a via di Tor Cervara, sono stati rinvenuti circa 480.000 articoli (addobbi, decorazioni, personaggi del presepe) privi della certificazione inerente alla marcatura CE.

Nel primo esercizio, ubicato a via di Tor Cervara, sono stati rinvenuti circa 480.000 articoli (addobbi, decorazioni, personaggi del presepe) privi della certificazione inerente alla marcatura CE.

Mentre in via Casilina le forze dell'ordine hanno scovato oltre 181.000 luci natalizie, anch'esse prive di certificazione. Oltre a 56 torce trasformabili in dispositivi elettrici idonei all'offesa delle persone, per la cui vendita è necessaria la licenza rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Sequestro luminarie pericolose in via della Cisternola

Circa un milione e mezzo di luminarie, suscettibili di mettere a repentaglio l’incolumità degli acquirenti per il rischio di incendi nelle abitazioni, è stato scovato a via della Cisternola. Precisamente in una rivendita di materiale elettrico, articoli di cartoleria e prodotti per la casa.

Gli agenti hanno denunciato quattro persone alla Procura della Repubblica di Roma. I reati di cui sono accusati sono frode in commercio, ricettazione e commercio non autorizzato di armi. Nonché segnalate alla locale Camera di Commercio per la mancanza di informazioni e istruzioni in lingua italiana sulla sicurezza.

Sono in corso approfondimenti per risalire alle fonti di approvvigionamento della merce.

L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo messo in atto dalla Guardia di Finanza di Roma a salvaguardia dell'economia legale e della sicurezza dei cittadini.