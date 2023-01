Roma, motociclista si scontra con un cinghiale sulla via Cassia: è grave

Stava percorrendo la via Cassia Nuova nei pressi di via Oriolo Romano, un motociclista 58enne di Roma, quando si è trovato davanti all’improvviso un cinghiale che attraversava la strada. Il centauro non ha potuto evitare l’impatto violento con l’animale, rimanendone gravemente ferito, mentre il cinghiale è morto sul colpo.

L’uomo è stato soccorso e trasportato con urgenza all’Ospedale Gemelli della Capitale. Le sue condizioni sono apparse fin dai primi momenti gravi, e starebbe lottando tra la vita e la morte. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Montemario.

I cinghiali a Roma sono aumentati?

La causa principale dell’aumento della presenza dei cinghiali a Roma “è l’annosissima emergenza rifiuti, diventata in questi ultimi anni molto grave”, affermava Rita Corboli, delegata dell’Oipa di Roma, “i cinghiali sono sempre gli stessi, ma negli ultimi anni sono aumentati i rifiuti e le discariche a cielo aperto e quindi la disponibilità di cibo nelle vicinanze delle aree verdi dove vivono”.

