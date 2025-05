Roma Municipio IV, sabato 31 maggio Open Day per la Carta d’Identità Elettronica: dettagli pratici

Open Day a Roma: opportunità per ottenere la carta d’identità elettronica

L'ultimo weekend di maggio si presenta con un'interessante opportunità per i cittadini romani che necessitano di una nuova carta d'identità elettronica. Il Campidoglio ha organizzato un open day per sabato 31 maggio, con l'obiettivo di facilitare il rilascio del documento. Gli sportelli anagrafici del Municipio IV e i gazebo posizionati in alcune aree strategiche della città saranno operativi.

Dove recarsi e orari disponibili

I cittadini possono recarsi presso il Municipio IV, situato in Piazza Cinecittà 11, dove gli sportelli saranno aperti dalle 8:30 alle 16:00. Inoltre, saranno attivi anche gli ex Punti Informativi Turistici (Pit) dislocati in punti nevralgici come piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune. Non dimentichiamo il punto di via Petroselli 52 che funzionerà dalle 8:30 alle 16:30.

Prenotazione obbligatoria: come fare

Per partecipare all'open day è fondamentale prenotare. Le prenotazioni apriranno venerdì 30 maggio alle 9 del mattino sul sito ufficiale Agenda Cie del Ministero dell'Interno. Sarà necessario assicurarsi un posto fino ad esaurimento disponibilità. Una volta ottenuta la prenotazione, bisognerà presentarsi nel giorno stabilito muniti di tutto l'occorrente: fototessera recente, metodo di pagamento elettronico e il vecchio documento se si tratta di rinnovo o smarrimento.

