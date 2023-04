Roma, musei e mostre gratis il 21 aprile

La città di Roma compie ufficialmente 2776 anni! (facendo data dal 753 avanti Cristo) Per il suo compleanno il Campidoglio mette in campo una serie di appuntamenti speciali: mostre, incontri, visite guidate e spettacoli.

Gruppo Storico Romano, gladiatori e spettacoli

Tra i principali eventi di quest’anno: l’esposizione, per la prima volta, del vetro dorato con la personificazione della Dea Roma rinvenuto durante gli scavi per la metro C a Porta Metronia; l’inaugurazione della restaurata fontana della Dea Roma in Campidoglio; le visite guidate al Teatro dell’Opera; le poesie romanesche del gruppo dei Poeti der Trullo, recitate al Teatro India; le rievocazioni del Gruppo Storico Romano al Circo Massimo tra riti, ludi gladiatorii e momenti quotidiani dell’Urbe antica.

Diversi gli spazi della città coinvolti ma per chi cerca le tracce della Roma dei padri c’è una bella sorpresa: per l’occasione si entra gratis ai musei Civici di Roma Capitale (mostre comprese) e nelle aree Archeologiche dei Fori Imperiali e del Circo Massimo.

Lunedì 21 aprile i musei del sistema musei Civici del Comune di Roma saranno aperti secondo l’orario ordinario; l’ingresso sarà gratuito in tutti i musei tranne che al Planetario dove si pagherà regolarmente.

Musei e siti Archeologici gratuiti

I musei interessati sono: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano-Museo dei Fori Imperiali, Villa di Massenzio, Museo di Roma Palazzo Braschi, Museo Barracco, Museo della Civiltà Romana, Museo delle Mura, Museo dell’Ara Pacis, Museo Napoleonico, MACRO, MACRO Future, Museo Carlo Bilotti, Museo Pietro Canonica, Museo di Roma in Trastevere, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia. Inoltre sono aperte ad ingresso libero anche le aree Archeologiche del Circo Massimo e dei Fori Imperiali.

La Fontana della Dea Roma in Campidoglio riapre al pubblico

Una tra le più belle e rappresentative fontane della Capitale viene restituita alla città dopo l’importante intervento di restauro i cui lavori sono stati diretti dalla Sovrintendenza Capitolina.

Musei Capitolini Palazzo dei Conservatori Sala degli Arazzi

In esposizione per la prima volta il prezioso frammento di vetro dorato antico con la personificazione di Roma, rinvenuto nel corso degli scavi della Metro C/Stazione Porta Metronia.

Mostre gratuite nei Musei Civici

Musei Capitolini: La Roma della Repubblica. Il racconto dell’Archeologia; I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini; Cursus Honorum. Il governo di Roma prima di Cesare; L’eredità di Cesare e la conquista del tempo.

Museo di Roma in Trastevere: I Romanisti. Cenacoli e vita artistica da Trastevere al Tridente (1929-1940); Armando Trovajoli. Una leggenda in musica; La Movida. Spagna 1980-1990.

Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese: Pericle Fazzini, lo scultore del vento.

Centrale Montemartini: Colori dei Romani. I Mosaici dalle Collezioni Capitoline. Museo di Roma Palazzo Braschi: Mostra Quotidiana. Museo delle Mura: Bōchōtei. Vite all’ombra del muro. Enrico Graziani.

Musei di Villa Torlonia: Primarosa Cesarini Sforza. La materia e il perimetro. Galleria d’Arte Moderna: Pasolini pittore; Visual Diary. Mostra di Liana Miuccio; StenLex. Rinascita – Intervento artistico site specific e stendardo urbano. Macro: Retrofuturo. Appunti per una collezione; Jochen Klein, After The Light; Hervé Guibert, This and More; Robert Smithson, Rome is still falling; Studio Temp, Tempus Fugit; Leonard Koren, What why WET?; Pauline Oliveros, Beethoven Was a Lesbian.

I biglietti possono essere ritirati direttamente presso i musei (nel rispetto della capienza, del distanziamento e delle norme anti-covid in vigore) o prenotati gratuitamente allo 060608 entro mezz’ora dall’orario di visita.

