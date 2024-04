Roma. No agli animali nei circhi, approvata mozione in Assemblea Capitolina

“Approvata quest’oggi in Assemblea Capitolina la mozione ex art. 58 che impegna Sindaco e Giunta ad attivarsi presso il Governo per superare la presenza degli animali nei circhi. – dichiara il consigliere capitolino della Lista Civica Gualtieri Sindaco Rocco Ferraro – Nei prossimi mesi lavorerò su un regolamento ad hoc sugli spettacoli perché è di fondamentale importanza tutelare non solo gli stessi e i lavoratori ma anche gli animali.

Con questa mozione chiediamo quindi al Governo di procedere ai decreti attuativi che, attraverso la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, promuovano il graduale superamento dell’utilizzo degli animali.

Inoltre – prosegue il consigliere Ferraro – si chiede l’assegnazione dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo solo per le attività circensi e per gli spettacoli viaggianti che decidano di dismettere totalmente l’impiego degli animali nelle proprie attività, affinché non si registrino perdite economiche e di posti di lavoro.

Va ovviamente prevista la ricollocazione degli animali presso strutture in grado di garantirne il miglior mantenimento senza alcun utilizzo in spettacoli e si deve disporre di un concreto sostegno a tali centri, oltre a prevederne l’apertura di nuovi, per mantenere e riabilitare gli animali.

Chiediamo infine l’impegno del Governo al graduale superamento dei circhi con gli animali entro i prossimi due anni“, conclude Ferraro.