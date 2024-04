San Cesareo, rinvenuti 350 kg di droga in un appartamento: arrestato un 20enne

Nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori della Polizia di Stato del III Distretto Fidene-Serpentara di Roma hanno tratto in arresto un 20enne italiano perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, a seguito di indagini, hanno effettuato un controllo in un appartamento, nel comune di San Cesareo, alle porte di Roma, dove hanno rinvenuto ben 350 kg di hashish suddiviso in diversi involucri, oltre 2 kg di marijuana, 2 macchine per il sottovuoto, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Al termine delle attività di rito per il 20enne è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.