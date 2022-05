Roma, nuova applicazione per le famiglie: ecco come iscriversi

Nasce una nuova applicazione che permette alle famiglie con bambini di trovare luoghi selezionati, come una pizzeria per famiglie numerose o una casa vacanze dedicata a chi ha bambini piccoli, un museo o dei laboratori didattici specifici per famiglie. Tutto questo sarà presente nella nuova applicazione chiamata “Spazio Famiglia”, il cui obiettivo è localizzare in un’unica App le caratteristiche tipiche di una di una rete sociale con servizi rivolti alle famiglie.

Tale applicazione è un progetto del dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri che si è attivata oggi 25 maggio in via sperimentale a Roma e a Palermo. Il progetto è stato presentato in Campidoglio dal presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari Gigi de Palo e dalla vicepresidente Emma Ciccarelli

Le strutture

Le strutture che si troveranno all’interno dell’applicazione sono state selezionate in base a dei criteri ben precisi e sono certificate ufficialmente tramite la convenzione e il rilascio del Marchio Spazio Famiglia. Le strutture che saranno presenti all’interno dell’applicazione sono: alberghi, strutture di ospitalità, ristoranti, punti di ristorazione, musei, siti culturali, librerie, teatri, spazi per spettacoli dal vivo, che presentano arredi e accessori ‘child friendly’.

Il Presidente, Gigi De Paolo ha dichiarato: “Questo progetto vuole essere un modo per creare una rete tra famiglie. Vogliamo dare protagonismo alle famiglie, che potranno recensire i luoghi e darsi consigli segnalando locali family friendly. Un passo avanti per trasformare le città sempre più a misura familiare. Abbiamo già ricevuto richieste di adesione da altre città e ci auguriamo di poter estendere la sperimentazione per far diventare il Marchio Spazio Famiglia la garanzia per le famiglie di riconoscere quei luoghi in cui sentirsi a casa ovunque lo troveranno esposto. Al di là della politica, al di là dell’assegno unico o del Family act, anche le amministrazioni locali possono fare molto anche attraverso questo tipo di applicazioni per sostenere le famiglie e valorizzare gli aspetti family friendly di esercenti dell’ospitalità, della ristorazione, della cultura e del commercio”.

Per riuscire a coinvolgere un numero elevato di strutture si sono stipulati accordi con i più grandi Enti di Categoria operanti nel settore come Zètema, Fipe e Federalberghi Roma che hanno contribuito alla diffusione del Marchio.

Come funziona l’applicazione

La mappa rappresenta il punto centrale dell’applicazione. Si deve partire da questa per scoprire gli esercizi commerciali con il Marchio Family più adatti alle proprie esigenze. Tramite la mappa, che sarà interattiva, l’utente può visualizzare le strutture con il Marchio nelle vicinanze. Una volta avviata l’app sarà centrata sulla posizione attuale dell’utente che sarà individuato tramite GPS o tramite la connessione wi-fi.

Le icone corrispondenti agli esercizi saranno connotate da un aspetto grafico diverso, a seconda della tipologia alla quale appartengono o a delle caratteristiche peculiari come, per esempio, per i posti “più visitati”.

Come iscriversi

Coloro che sono interessati al percorso di certificazione, si devono collegare ad internet al seguente indirizzo: www.spazio- famiglia.it e cliccare sulla sezione Iscriviti e compilare h il questionario con il nome della struttura, l’indirizzo e il nome del referente per la certificazione.