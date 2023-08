Roma, Piazza Pia pedonale: iniziano i lavori per la più importante opera del Giubileo

Ci siamo, martedì 22 agosto iniziano i lavori nella Capitale per il sottovia di Piazza Pia, il tunnel che permetterà di ricongiungere in una grande area pedonale Castel Sant’Angelo con via della Conciliazione.

Il Campidoglio fa sapere nel dettaglio come cambierà nella zona la viabilità da martedì 22 agosto con l'apertura del cantiere giubilare. Venendo dal Lungotevere Prati, una volta fatto il giro di Castel Sant'Angelo, per raggiungere nuovamente il lungotevere, bisognerà seguire le nuove indicazioni, opportunamente installate nelle settimane scorse.

Come cambia la viabilità

In particolare: da piazza Adriana svolta obbligatoria a destra verso via delle Fosse di Castello (la svolta a sinistra sarà consentita solo ai mezzi pubblici o autorizzati); da via delle Fosse di Castello svolta obbligatoria a sinistra su via di Porta Castello; da via di Porta Castello si prosegue dritto, si attraversa via della Conciliazione, per prendere via di San Pio X (che cambia direzione di marcia).

Al termine di via San Pio X si può svoltare a destra per proseguire sul Lungotevere in Sassia, oppure proseguire su ponte Vittorio Emanuele II che diventa doppio senso di marcia all’inglese. L’ultimo tratto di via Borgo Sant’Angelo fino all’incrocio con piazza Pia sarà consentito solo ai mezzi pubblici o autorizzati.

Deviazioni bus

Ecco invece le deviazioni degli autobus da martedì 22 agosto: Le linee 23, 40, 62, 280, 982 subiranno delle deviazioni in entrambe le direzioni, senza mai interrompere il servizio.

Al termine delle lavorazioni (entro dicembre 2024) ci sarà il nuovo sottovia che collegherà la strada dall’altezza del Passetto al sottovia in Sassia e la piazza sovrastante sarà completamente pedonalizzata.

Costo dell’opera

Costo dell’opera, oltre 70 milioni di fondi giubilari. Il nuovo tunnel sarà, di fatto, un prolungamento di circa 130 metri del sottovia già esistente (che fu realizzato per il Giubileo del 2000): vi si lavorerà giorno e notte, con turni no stop da 8 ore.

Sindaco Roberto Gualtieri

“Questo non è un semplice tunnel – ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il giorno della presentazione dei lavori – ma una pedonalizzazione, un grande intervento di riqualificazione urbana che ricongiunge due luoghi storicamente in asse, Castel Sant’Angelo e San Pietro. Via della Conciliazione si chiama cosi perché faceva riferimento alla conciliazione con la Chiesa. Noi vogliamo passare dalla ‘conciliazione’ all’abbraccio tra la città e il Vaticano“.

Tutta la nuova piazza sarà ripavimentata a sampietrini, con dei grandi gradoni dal lungofiume verso il centro, e re-illuminata secondo criteri moderni. Anche il verde sarà riqualificato e il tutto sarà più accessibile anche ai disabili. (Ansa)

(Immagine copertina tratta dal sito comune.roma.it)

