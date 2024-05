Bonus, ora davvero ti rifai casa con pochissimi soldi: cosa ti basta per richiederlo

Con questo bonus ti rifai tutta casa, basta pochissimo: richiedilo subito.

Per sostenere l’economia italiana in un momento delicato e fragile come quello della pandemia di Covid-19, il governo a quel tempo guidato da Conte ha deciso di proporre e promulgare alcuni bonus. Questi consistevano in somme di denaro pensate per le famiglie più bisognose e destinate a specifici progetti, famigliari o domestici.

Uno dei bonus più chiacchierati e più usati, ad esempio, è stato il bonus trasporti, che concedeva a tutti i richiedenti che ne rispettavano i requisiti uno sconto sull’abbonamento al proprio servizio di trasporto pubblico. Altro bonus è stato il bonus occhiali, per l’acquisto di lenti da vista e lenti correttive.

A livello domestico, invece, impossibile non citare il superbonus 110%, grazie al quale molte famiglie hanno potuto apportare significativi miglioramenti alla propria casa spendendo pochissimo ed andando a recuperare praticamente tutta la spesa in sede di dichiarazione dei redditi.

Oggi vi parliamo di un bonus ancora attivo che, in specifiche situazioni, vi potrebbe consentire di rifare tutta casa spendendo pochissimo. Ecco di che cosa si tratta, cosa si deve fare per ottenerlo e quali sono i requisiti.

Bonus infissi, cosa sapere per sfruttarlo

Anche nel 2024 è attivo il bonus infissi, un’agevolazione fiscale che sostiene l’efficientamento energetico di case ed appartamenti mediante la sostituzione di porte e finestre con nuovi modelli che favoriscano l’isolamento termico ed acustico, quindi la riduzione dei consumi energetici. Il governo ha prorogato questo bonus fino al 31 dicembre ma, rispetto all’anno scorso, l’aliquota fiscale è scesa dal 75% al 50%.

Possono però continuare a beneficiare della detrazione al 75% chi ha già iniziato i lavori o ha già stipulato un accordo con il fornitore prima della fine del 2023. In ogni caso, il bonus infissi quest’anno consente una detrazione del 50% spalmabile in 10 anni fino a una spesa massima di 120mila euro per unità immobiliare.

Quali sono i requisiti

Per accedere al bonus infissi si devono rispettare alcuni requisiti. Il primo riguarda il tipo di lavori da fare: l’intervento, infatti, deve comprendere la sostituzione di infissi già esistenti e non l’installazione di infissi nuovi, che non preveda quindi lo smaltimento dei vecchi. Il modello che si va a mettere, poi, deve essere di nuova generazione e quindi favorire l’isolamento termico ed acustico, andando quindi a consentire alla famiglia di risparmiare sulle bollette.