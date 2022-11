Roma, prof accusato di antisemitismo: “Voi nasoni dovete essere cremati”

Un professore del liceo artistico “Enzo Rossi” della Capitale avrebbe utilizzato dei termini e delle frasi antisemite e moleste verso alcuni suoi alunni.

Le frasi incriminate

La situazione è arrivata ad essere talmente insostenibile che la dirigenza scolastica dell’istituto ha preso in mano la situazione e sta esaminando i vari episodi descritti dagli studenti.

Alcuni ragazzi riportano che, in aula il professore abbia denigrato più volte un alunno di origine ebraica, rivolgendosi a lui con frasi come: “Voi nasoni dovete essere cremati”. Ma non solo infatti rivolgeva attenzioni non desiderate anche a numerose alunne. Non appena queste si piegavano per raccogliere penne, cartacce o qualsiasi cosa ricevevano frasi, che il professore riputava di apprezzamento, come: “Così mi provochi”.

L’approfondimento della dirigenza

A ricostruire però la vicenda sarà il dirigente scolastico, il quale per oggi ha programmato un’assemblea nella quale verificherà in prima persona la veridicità delle testimonianze delle ragazze coinvolte nello scandalo insieme alla madre di uno degli studenti. In seguito, dovrebbe partire uno un approfondimento contro l’insegnante che attualmente è accusato anche di molestie verbali a sfondo sessista. Inoltre il dirigente ha preso visione delle numerose denunce alla dirigenza e all’Ufficio scolastico regionale da parte delle studentesse che prima erano rimaste inascoltate e non avevano portato ad alcun risultato.

© Riproduzione riservata