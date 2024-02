Roma. Restyling metro A, chiusure stazioni Spagna e Ottaviano

La linea A della metropolitana di Roma sarà interessata da operazioni di restyling nel 2024, che comporteranno due chiusure importanti: quelle delle stazioni Spagna e Ottaviano-San Pietro. Tra due anni, nel 2026, toccherà a San Giovanni.

“Quest’anno inizieremo il restyling delle stazioni principali della rete metropolitana. Questo comporterà qualche chiusura. Ad esempio Spagna, per 80 giorni, Ottaviano per 50 giorni. Interverremo anche su Cipro che però potrà non chiudere. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Successivamente, nel 26, partiremo su San Giovanni, portando a compimento il passaggio diretto metro A-C oggetto della famosa variante 43″. Così l’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, in occasione del convegno “Roma porta del Paese” organizzato la mattina del 15 febbraio dalla Filt Cgil e dalla Cgil Roma e Lazio.

“Concluderemo poi il rinnovo completo delle infrastrutture tranviarie – ha ricordato Patanè – a partire da armamento e parte tecnica, e interverremo sul deposito di Porta Maggiore. Questo causerà, come già annunciato, la chiusura di tutte le linee tranviarie da giugno ad ottobre. Infine si concluderà il rinnovamento dell’armamento della linea A”. (Dire) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata